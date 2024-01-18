

القاهرة - ناهد إمام



اعتمد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024-2025 لعدد من شركات بترول القطاع العام ضمت شركات السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول وأنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، خلال اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لتنفيذ خطط وبرامج الإنتاج، واستكمال التطوير والتحديث، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وم.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.



وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، أكد الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث مصفاتي تكرير السويس والنصر بمحافظة السويس ظهر اثره عمليا على الأداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الانتاجية والإحلال وإعادة التأهيل وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، وصارت المصافي القديمة بعد تطويرها تمتلك وحدات انتاجية حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاج اليها السوق المحلي.



وأعلن م.طارق الملا عن بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.



ولفت الملا إلى نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول ما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الأجنبي من خلال شركات بتروجيت وانبي والوحدات الهندسية بالشركات، موضحا نجاح شركة بتروجيت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الأملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها، وكذلك المبادلات الحرارية.