عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توزيع الدفعة الحادية عشرة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 285 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 18 و21 يناير وتوزيع بطاقات الاحتياط الإثنين 22 يناير وإجراء عملية القرعة الأربعاء 24 منه.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى أنه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص. وأشارت إلى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 22 يناير، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



