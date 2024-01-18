أقامت جمعية النعيم التعاونية مهرجان النوير الثاني بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك بتوفير مساحة شاسعة بحديقة القصر قطعة 4أ لتحتضن المهرجان 15 و16 يناير دعما للمنتج الزراعي والعمل على توفير احتياجات الأسرة الكويتية. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية خالد عبيد السعيدي إن مجلس الإدارة منذ توليه مهام إدارة الجمعية أخذ على عاتقه ألا يدخر جهدا لتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة والمساهمين، موضحا أن الهدف من إقامة المهرجان دعم المنتج الكويتي وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الكويتيين لتسويق منتجاتهم، كما أن إقامة مثل هذه المهرجانات تعمل على تشجيع الشباب الكويتي نحو إقامة المشاريع الزراعية وبذلك يتوافر المنتج المحلي بجودة عالية. وأكد السعيدي أن إدارة الجمعية عملت على توفير جميع المستلزمات لتنظيم هذا الحدث، مشيرا الى ان استجابة أصحاب المنتجات لحضور المهرجان نابعة من الحس الوطني والروح العالية وإيمانا منهم بدور الجمعيات في خدمة وتنمية المجتمع.



وتوجه بالشكر الى وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما شكر اعضاء مجلس الإدارة لتواجدهم وسعيهم نحو نجاح المهرجان.