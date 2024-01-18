تم طرح مناقصتين لـ 7 ضواح تتضمن تجهيز 13812 قسيمة وجار العمل في المناقصة الخاصة بالبقية



عاطف رمضان



تفقّد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للوقوف على سير الأعمال بالعقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار.



واستمع العنزي خلال الجولة التفقدية إلى شرح موجز من مدير إدارة مشاريع المنطقة الثالثة م.عارف القلاف حول أعمال العقد الذي تنفذه شركة المقاولون العرب الكويتية بقيمة تقارب 112 مليون دينار، حيث تمت مباشرة العمل في العقد يوم 7 يونيو 2023، وجرى الانتهاء فعليا من المرحلة التحضيرية للأعمال وجار العمل على تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية.



وبلغت نسبة إنجاز الأعمال التقديرية الفعلية المتوقعة بالمشروع حتى تاريخ 31 يناير 4.52%، وهي نسبة متقدمة عن البرنامج الزمني بأكثر من 4%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال العقد في 5 يونيو 2026، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أعمال الطرق الرئيسية ومعالجة التربة وطبقات الأسفلت وأرصفة الشوارع ومجارير مياه الأمطار وخزانات تجميع مياه الأمطار وشبكات المياه المعالجة والمياه العذبة وعبارات الكهرباء وإنارة الشوارع وشبكة الهاتف والعلامات المرورية.



وقال م.راشد العنزي إنه جرى التأكيد خلال الجولة التفقدية على أهمية العمل والتنسيق من أجل عدم التأخر بالأعمال بالعقد، مشيرا إلى أن مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية قائم على مساحة 6150 هكتارا، ويقع على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة الكويت ويتكون من 11 ضاحية سكنية تشمل كل منها مجموعة من القسائم بمساحة 400م2 للقسيمة الواحدة، إضافة إلى مجموعة من المباني العامة والخدماتية ومحطات الكهرباء والوقود، لتوفير ما يحتاج اليه المواطنون وأنه سيخدم 20380 ألف أسرة كويتية.



وتابع العنزي: خصصت المؤسسة طاقما هندسيا من المؤسسة إلى جانب مستشار العقد لمتابعة الأعمال لموقعيه والتأكد من إنجازها وفق مستندات ومواصفات العقد، كما أن المؤسسة طرحت مناقصتين لـ 7 ضواح للمدينة تشمل الأولى تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية بعدد 7623 قسيمة بالضواحي N5 وN7 وN9 وN10 وتشمل المناقصة الثانية تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية بـ 6189 قسيمة بالضواحي N4 وN6 وN8 وجار استكمال إجراءات الطرح والترسية للبدء في تنفيذها بالتزامن مع أعمال الطرق الرئيسية للمدينة وجار إعداد المستندات الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية ببقية الضواحي بالإضافة إلى أنه سيتم استكمال طرح باقي العقود الخاصة بالمباني العامة طبقا لبرنامج وخطة المؤسسة.