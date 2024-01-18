التطورات بالمنطقة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.. والتأثير على القطاعات الاستهلاكية



أكد رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الجزيرة» مروان بودي أن الشركة وقعت على عقد كبير بقيمة 3 مليارات دولار مع «إيرباص»، لشراء 28 طائرة، على دفعات مجدولة حتى 2026.



وأضاف بودي في مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس» أن التطورات في المنطقة ستقود إلى ارتفاع في أسعار وقود الطائرة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على كل القطاعات الاستهلاكية، ومنها قطاع الطيران، وهذه التكلفة سيتم تمريرها للمستهلك النهائي.



وتابع بالقول: «قطاع الطيران يشهد توسعا متزايدا في كل منطقة الخليج، وسيكون لدينا 6 ملايين راكب خلال 2024، والمنطقة واعدة وفيها نشاط متزايد، فنحن فتحنا 12 محطة في بالسعودية في غضون سنة ونصف».



وكانت طيران الجزيرة أعلنت في نوفمبر الماضي عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 7 ملايين دينار في الربع الثالث من العام الماضي، وقالت الشركة في بيان حينها إن عدد المسافرين على رحلاتها بلغ 1.38 مليون في الربع الثالث بزيادة 28.1% على أساس سنوي، فيما حققت الشركة أرباحا صافية في 9 أشهر بقيمة 13.27 مليون دينار.



وفي سياق آخر، أكد بودي في مقابلة مع قناة «CNBC» عربية أن حركة النقل الجوي لشركة طيران الجزيرة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، في حين أن سوق النقل الجوي في الخليج لم يصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الآن. وذكر أن الشركة وضعت طلبية لـ 28 طائرة إضافية في فترة «كورونا»، وتسعى للوصول إلى 50 طائرة بالكويت.



وحول التوترات في المنطقة، أشار إلى أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للتوترات في الشرق الأوسط على أسواق مصر، لافتا إلى ارتفاع الطلب على حركة الطيران على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن والوقود.