ضبط محل ومخزن في الفحيحيل لبيعه قطع غيار سيارات مقلّدة

عاطف رمضان

أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن ادارة الرقابة التجارية في الوزارة اغلقت مخزنا تابعا لشركة متخصصة في بيع الخضراوات والفاكهة لقيامها بتغيير بلد منشأ خضراوات وفاكهة من منتجات أقل إقبالا على شرائها في السوق المحلي الى منتجات تشهد اقبالا كبيرا على شرائها من قبل المستهلكين بهدف رفع أسعارها بشكل مصطنع مما يخالف القانون.

من جهة أخرى، اغلقت ادارة الرقابة في الوزارة 3 مطاعم في منطقة السالمية لقيامها بالغش التجاري عبر بيعها لحوما ودجاجا ومواد غذائية منتهية الصلاحية ووضع استيكرات جديدة تحمل تواريخ صلاحية غير حقيقية من خلال تمديد تواريخها ويتم استخدامها في تحضير الوجبات التي يتم بيعها للمستهلكين.

من جانب آخر، تمكنت ادارة الرقابة من ضبط محل ومخزن في منطقة الفحيحيل يقوم بعرض وبيع سلع مقلدة من قطع غيار السيارات لماركات مختلفة.

كما تمكنت ادارة الرقابة من ضبط مخزن في منطقة الشويخ يقوم باحتكار سلع غذائية بقصد بيعها خلال شهر رمضان المبارك وكان مسؤولو المخزن يمتنعون عن بيع تلك المنتجات من السلع الغذائية وعندما توجه فريق المفتشين الى المخزن تم ضبط اكثر من نصف طن تقريبا مواد غذائية.