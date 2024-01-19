

رفع منتخبنا الوطني للمبارزة حصيلته من الميداليات الملونة في البطولة العربية للمبارزة للأشبال والبراعم بالبحرين، إلى 10 ميداليات متنوعة، وذلك بعد تحقيقه 4 ميداليات جديدة.



وحصلت اللاعبة بدرية الدغيشم على الميدالية الذهبية (‏سلاح الفلوريه فئة إناث تحت 13 سن). وحقق اللاعب خالد الهولي الميدالية الفضية (سلاح الايبيه فئة ذكور تحت 15 سنة)، كما حصلت اللاعبة لورا الرومي (سلاح السابر فئة إناث تحت 15 سنة) واللاعب عبدالعزيز الدعيج (سلاح السابر فئة ذكور تحت 15 سنة) على ميداليتين برونزيتين بواقع واحدة لكل منهما. وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة الثلاثاء الماضي بالفوز بـ 6 ميداليات متنوعة.