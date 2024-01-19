قال النائب خالد المونس مخاطبا سمو رئيس الوزراء: نذكركم بأننا أتينا ونحن نحمل مطالب واستحقاقات شعبية نراها حقوقا واجبة النفاذ، ولم نعد نملك ترف الانتظار لإقرارها، وعليه وبحكم موقعكم كرئيس لمجلس الوزراء، وبحكم موقعنا السياسي كممثلين لإرادة الأمة، فنحن ملتزمون بإقرار تشريعات وقوانين تمت جدولتها في دور الانعقاد الحالي، بتوافق مع الحكومة السابقة، فإن كان لديكم أو لدى حكومتكم ما هو أفضل من تلك التشريعات المتفق عليها مسبقا فسنرحب بها، وسنكون داعمين لإقرارها، وإن كان غير ذلك وجب عليكم وعلى الحكومة التعاون معنا، والالتزام بجدولنا التشريعي المحدد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، وكلنا أمل في تحقيق الرفعة للوطن والرخاء للمواطن.