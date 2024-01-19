عقد مجلس الأمة أمس الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



وزكى المجلس النائب أ.د.حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية، كما تمت تزكية النائب د. محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا للصندوق.



كما زكى المجلس النواب شعيب شعبان وفهد بن جامع وهاني شمس أعضاء مكملين لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.



وفوض المجلس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من 1/1/2023 إلى 31/12/2023.



كما فوض المجلس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار ميزانية الشعبة للفترة من 1/1/2024 حتى 31/3/2025، كما اعتمدت تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى ديسمبر 2023.