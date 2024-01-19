هناء السيد



شارك نائبا مجلس الأمة العضوان بالبرلمان العربي النائب خالد المونس والنائب حمدان العازمي في اجتماعات لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اجتماعها الثاني، برئاسة رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، حيث قامت ببحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تقوم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحرب إبادة شاملة في قطاع غزة، عبر المجازر الجماعية، التي أودت بحياة ما يقارب من 25 ألف شهيد و62 ألف جريح أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وعمليات القتل والاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.



وأكد رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل، كما استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان العربي بالقاهرة اليوم، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل. ‎



ودعت لجنة فلسطين، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ عبر النظام الدولي، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لحثها على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام المستندة للقانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وصدر عن اللجنة مشروع قرار سوف يعرض على الجلسة القادمة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم الاحد 21 يناير 2024.