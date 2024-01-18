الشاطر نالت أعلى تصويت متفوقة على ناصر حمدان وشيماء عمران

فازت بألبوم من إنتاج شركة وورنر ميوزيك مينا وسيارة طراز 2024



دعاء خطاب

Doua_khattab

وسط أجواء مليئة بالحماس، تسلمت حنين الشاطر الفائزة بلقب برنامج اكس فاكتور، جائزتها في الموسم الأول من البرنامج الذي شهد طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي، منافسات قوية بين مجموعة من المشتركين على مدار 11 حلقة، وعبرت الشاطر عن سعادتها بحصولها على اللقب متمنية أن يكون ذلك بداية حقيقية لها في مجال الفن خاصة انها فازت بعقد خاص لإنتاج مجموعة أغاني مع المجموعة العالمية "وورنر ميوزيك مينا"، بالإضافة إلى سيارة من طراز 2024.



وجاء ذلك خلال حفل أقيم يوم أمس في صالة عرض سيارات نيسان في دبي، بحضور عبد الواحد جمعه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في "دبي للإعلام"، وممثلين عن "نيسان الشرق الأوسط" ووكلائها، و"مجموعة البابطين" في الكويت.

واحتفى تلفزيون دبي التابع لـ "دبي للإعلام" وشركة نيسان الشرق الأوسط بنجم الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" على تلفزيون دبي. بفوز المشتركة حنين الشاطر بلقب البرنامج الغنائي الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، وامتد على مدار أكثر من 11 حلقة، وتمكن من جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي

وعن الفائزة المصرية حنين الشـاطر فهي من فريق سوبر ستار راغب علامة هي الفائزة في برنامج اكس فاكتور. حيث نالت حنين أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور في هذا الموسم بعد تنافسها مع الإماراتي ناصر حمدان، والمغربية شيماء عمران، حيث استطاعت التغلّب عليهما في الحلقة الأخيرة، وكانت حنين الشاطر قد دفعت الفنان راغب علامة خلال تجارب الأداء في برنامج "إكس فاكتور"، لأن يطلب غلق الموسيقى بعد اندهاشه من أدائها.



وفي هذا الإطار، لفت عبد الواحد جمعه إلى أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" مثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، حيث يعكس حجم الإمكانيات التي تمتلكها "دبي للإعلام" ومساهماتها في تحقيق نهضة إعلامية تعبر عن روح دبي ومكانتها. وقال: "يتوافق برنامج "إكس فاكتور" مع أهداف استراتيجية "دبي للإعلام" بفضل ما يقدمه من دعم لأصحاب المواهب الغنائية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور،". ".

من جانبه، قال عبدالإله وزني رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط،: "نحن سعداء بتعاوننا مع "دبي للإعلام" ودعم أحدث موسم من برنامج "إكس فاكتور"، الذي أسهم في رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، فقد كانت متابعة المنافسة بين المواهب الغنائية طوال فترة عرض البرنامج أمراً مبهجاً للغاية، ويشرفنا تكريم حنين الشاطر، تقديراً منّا لموهبتها الرائعة، ".

يذكر أن الموسم الأول من برنامج "إكس فاكتور" قد شهد طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي، منافسات قوية بين مجموعة من المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية للبرنامج.