

عبدالكريم العبدالله



شكلت وزارة التربية فريقا لمتابعة الحالات السلوكية المعرضة للانحراف للعام الدراسي برئاسة مدير إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية بالوزارة د.مريم الفرحان، وعضوية كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والصحة وتختص اللجنة بحصر الطلاب المتهمين بقضايا والمتواجدين في دور الرعاية لمتابعتهم ووضع الخطط العلاجية لهم، كما تختص بتسهيل نقل الطلاب الموقوفين إلى المدارس التابعة لدور الرعاية وتسهيل مهمة عودتهم إلى مدارسهم السابقة بعد انتهاء إقامتهم في دور الرعاية.



وجاء من اختصاصاتها أيضا الاتصال بالجهات المختلفة لدراسة الحالات على أكمل وجه وتوفير الإمكانات والسبل التي تحتاج اليها، فضلا عن حصر الحالات التي تعاني من مشكلات أسرية أو اجتماعية في المدارس لمتابعتها ووضع الحلول المناسبة لوقايتهم من الانحراف، ومن اختصاصاتها أيضا متابعة أبناء الحضانة العائلية المقيدين في مدارس التعليم العام.