أسامة أبو السعود



هنأ أمين سر نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله القضرم رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وأعضاء الحكومة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الى بدء مرحلة جديدة من الانجاز الحقيقي لصالح الوطن والمواطنين.



وأعرب القضرم في تصريح صحافي عن خالص التهاني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي على تولي مهام منصبه الجديد، داعيا إلى ضرورة حسم العديد من القضايا التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي وفي مقدمتهم عمال شركة ناقلات النفط الكويتية.



وأكد القضرم أن النقابات تحرص كل الحرص على رفعة الاقتصاد الوطني والإنتاج النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة، لافتا إلى أن بعض الشركات تقوم بدعم نقاباتها لتأدية الدور المنوط بها بينما توقفت إدارات شركات هذا الدعم من دون أي أسباب واضحة.



وعلى صعيد متصل، قال القضرم إن موظفي شركة ناقلات النفط الكويتية مازالوا حتى الآن بانتظار تنفيذ قرار مؤسسة البترول باستئناف المشاركة في الدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية حتى يتم تطوير الكفاءات الوطنية من عمال وموظفي الشركة، مؤكدا أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون في هذا الجانب، وتقديم كل العون للشركة والزملاء لإنجاز الدورات التدريبية في الخارج.