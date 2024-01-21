وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد أبراج الحفر وإصلاح الآبار في العمليات المشتركة بالوفرة؟ وكم عدد الشركات المتعاقد معها؟ وكم عدد الموظفين الوطنيين السعوديين والكويتيين المشرفين عليهم؟



2 ـ منذ عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة كم عدد الحفارات الجديدة التي دخلت الخدمة بالعمليات المشتركة بالوفرة؟ وما الأعداد لكل شركة متعاقد معها؟ وهل صاحبت تلك الزيادة بعدد الحفارات زيادة مماثلة بعدد الموظفين الكويتيين الممثلين للشركة الكويتية لنفط الخليج بالأقسام المختصة؟



3 ـ كم عدد المهندسين الكويتيين المختصين بإعداد برامج عمل أبراج الحفر وإصلاح الآبار قبل وبعد دخول أبراج الحفر الجديدة للخدمة؟ وهل صاحبت تلك الزيادة زيادة مناسبة بعدد الموظفين الكويتيين الممثلين لشركة نفط الخليج الكويتية؟



4 ـ ما احتياجات الشركة الكويتية لنفط الخليج المستقبلية من الكوادر الوطنية بجميع التخصصات؟ يرجى تزويدي بالدراسات المستقبلية المعدة من قبل الشركة.



5 ـ هل تمت إعادة العمل بمركز التدريب الخاص بعمليات الوفرة بعد عودة الإنتاج بها؟ وكم تبلغ التكلفة التشغيلية على الشركة من مستحقات ومصاريف إدارية وصيانة سنوية؟ وما خطط وبرامج التدريب الموضوعة له؟ وكم عدد الموظفين المستفيدين منه خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة.



6 ـ هل تتحمل الشركة الكويتية لنفط الخليج تكلفة مركز التدريب في الوفرة منفردة أم مشتركة مع الجانب السعودي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية للقرارات والاتفاقيات الخاصة بتشغيل مركز التدريب.



7 ـ ما الميزانية المرصودة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية لآخر ثلاث سنوات؟ وهل كانت المواد التدريبية بالجودة نفسها التي يقدمها الشريك السعودي؟



8 ـ ما آثار الهيكل التنظيمي الجديد لعمليات الوفرة المشتركة على الكوادر الوطنية؟ وكم عدد الفرص الوظيفية الجديدة التي ستفتح بعد اعتماده؟ وهل تتساوى المهام والوظائف والسلطات والمقابل المادي للجانبين بمراحل التدرج الوظيفي كافة؟



9 ـ هل تتكفل الشركة الكويتية لنفط الخليج برواتب ومستحقات الموظفين الكويتيين بعمليات الوفرة المشتركة بشكل منفرد؟ وكم الفترة الزمنية التي كان بها حساب أحادي؟ وما الفترة الزمنية التي تم العمل بها بالحساب المشترك؟ وما حال الاتفاقيات السابقة بهذا الخصوص؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من الاتفاقيات والقرارات.



10 ـ هل اختلفت المستحقات والمميزات الخاصة بالموظفين الكويتيين بعد التحول من الحساب المشترك إلى الحساب الأحادي بما يشمل زيادة الجدارة السنوية والبونص السنوي والتدريب الخارجي الاختياري والبدلات الخاصة بطبيعة عملهم والعمل الإضافي وبدل وقت الانتقال من وإلى مقر العمل؟



11 ـ ما خطة الشركة لحل الجمود الوظيفي بعمليات الوفرة والخفجي المشتركة، وهل تم تسكين الوظائف الشاغرة جميعها لمن تقاعدوا منذ عام 2015 حتى اليوم، وكم كانت نسبة التوظيف للموظفين الكويتيين خلال الفترة نفسها؟



12 ـ كم تبلغ نسبة الموظفين الكويتيين مقابل الموظفين السعوديين بعمليات الوفرة المشتركة، وهل يتساوى ممثلو الجهتين بالعدد والدرجات الوظيفية الخاصة لكل مسمى وظيفي؟ يرجى تزويدي بما يخص ذلك من مستندات ثبوتية.



13 ـ ما الوظائف التي يعمل بها مستشارون أو مهندسون أو مشرفو حفر أجانب (غير كويتيين وسعوديين) بعمليات الوفرة المشتركة، وما المتطلبات الأكاديمية لها، وكم يبلغ عدد الموظفين لهذه الوظائف بالباطن عن طريق المقاولين، وهل ممكن تعويضهم بالموظفين الوطنيين من البلدين، وهل قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالإعلان عن حاجتها من الخريجين الكويتيين أولا لكل هذه الوظائف المذكورة قبل تعيين الأجانب؟ يرجى تزويدي بالكشوف الخاصة بهذه التفاصيل وصورة ضوئية منها.



14 ـ ما المقابل المادي والامتيازات التي يحصل عليها الموظف الأجنبي من مستحقات مالية وعينية وتذاكر سفر شهرية؟ وكم تكلفتها على الشركة الكويتية لنفط الخليج؟ وهل يشترك بها الجانب السعودي؟ وهل تبلغ أعلى مما يصرف للموظف الكويتي حديث التعيين على درجة 11 حسب أنظمة الشركة، وما القيمة المضافة لهؤلاء الموظفين غير الكويتيين؟



15 ـ هل تم أي خصم من مستحقات الموظفين الكويتيين العاملين بعمليات الوفرة والخفجي المشتركة خلال العامين الماضيين، وهل تم إبلاغ الموظفين المتضررين رسميا من قبل مرؤوسيهم وشرح موقف الشركة لكل موقع من مواقع العمليات في الخفجي والوفرة على حدة، وما البدائل والحلول التي طرحتها الشركة للموظفين المتضررين؟ يرجى تزويدي بالمستندات كافة ذات الصلة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: حول مهمة الهيئة العامة للبيئة في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم كانت تكلفة السفر، وكم عدد أعضاء الوفد، وكم كان المبلغ المخصص لكل شخص، وكم غرفة تم تأجيرها في الفندق؟ كما يرجى تزويدي بالفواتير التي تدل على ذلك.



2 ـ لماذا قامت الهيئة العامة للبيئة بإجراء المهمة على فندق المندرين مع أن هناك فنادق أخرى بالجودة ذاتها وبسعر أقل حفاظا على المال العام؟



3 ـ كم كانت تكلفة الجناح الكويتي في المعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، وما الأشياء التي تم نقلها، وكم كانت تكلفتها؟ ومن كان المسؤول عنها؟



4 ـ ما الخبرات المتبادلة المستفادة من هذه المهمة، وما سبب إغلاق الجناح الكويتي فترة طويلة؟



5 ـ متى كان آخر مؤتمر بيئي قامت به الهيئة العامة للبيئة؟



6 ـ ما سبب عدم تفعيل الهيئة صلاحيتها والنزول إلى الميدان ومخالفة المخالفين؟