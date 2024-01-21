قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء كما يلي: الثقافة هي عماد المجتمع والتنمية البشرية، وحيث إن المادة 14 من الدستور تنص على انه (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي)، ولما كانت المكتبات العامة من أهم روافد العلم والمعرفة للمواطنين وداعمة للمسيرة العلمية والفكرية والثقافية، فإنها كذلك حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي الى المجتمع الذي توجد فيه، ونشر الوعي الثقافي بين أفراده عن طريق ما تحويه من كتب ومجلات ومراجع تعين على اكتساب المجتمع للعلم والمعرفة والخبرة، وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول الى مصادر الفكر والثقافة، وسعيا الى خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «تطوير وتأهيل المكتبات العامة الموجودة في مختلف محافظات ومناطق الكويت ووضع خطة زمنية لتحويل هذه المكتبات الى مراكز ثقافية متكاملة مزودة بكافة الوسائل والأجهزة الحديثة وقاعات للمحاضرات والأنشطة الثقافية وتحديث محتواها بكل جديد في عالم النشر وغيرها من الخدمات التي تدعم دور المكتبة في تطوير المسيرة العلمية والفكرية والثقافية».