محمد الحويلة: إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لمجابهة تحديات الأمن القومي



القاهرة - هناء السيد



شارك أعضاء مجلس الأمة الأعضاء بالبرلمان العربي النائب حمدان العازمي وخالد المونس ود.محمد الحويلة في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي انطلقت في القاهرة تحضيرا لجلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المقررة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



‏حيث شارك د.محمد الحويلة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب خالد المونس عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب حمدان العازمي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وقال د.محمد الحويلة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي إن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمالها والتي تتضمن بندا حول عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة ما بين الاجتماعين السابق والحالي، موضحا أن اللجنة اطلعت ايضا على ابرز المستجدات والتطورات في السودان واليمن وليبيا والصومال وسورية وسيتم رفع تقرير لجلسة البرلمان العربي المقررة غدا في الجامعة العربية بهذه التطورات.



وأضاف ان اللجنة استعرضت كذلك مذكرة عرض خاصة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.



وأشار إلى أن اللجنة قامت ايضا باستعراض المسودة الأولية لهيكل تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2023، للوقوف ايضا على أهم ما يتضمنه التقرير من بنود تتناول كافة المستجدات على الساحة العربية العام الماضي.



وأكد النائب حمدان العازمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة استعرضت في البداية مشروع خطة عمل اللجنة خلال الفترة من (2023-2024)، فضلا عن استعراض محاور تقرير حالة حقوق الإنسان للعالم العربي للعام 2023 والتي تتضمن أبرز التحديات التي واجهت حقوق الإنسان في العالم العربي وأهم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي عام 2023، ومبادرات وجهود البرلمان العربي لتعزيز جهود حقوق الإنسان في منطقتنا العربية، ووضع رؤية وخطة عمل مستقبلية لمواجهة التحديات التي واجهتنا ذات العام.



وأشار العازمي إلى أن اللجنة ناقشت ايضا المسودة الثانية لوضع رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الانسان في العالم العربي، موضحا أن هذه المسودة تأتي أهميتها كونها ستسهم في معالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الانسان في العالم العربي



بدوره، قال النائب خالد المونس عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اللجنة استعرضت البنود الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي لرفع تقرير بها لجلسة البرلمان العربي لاعتمادها، وجاء أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2024، فضلا عن عرض مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).



وذكر المونس إن هذا القانون محال من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى البرلمان العربي ويدعو هذا القانون للقضاء على الجوع وقد تم هذا الاجتماع مع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية في الشأن الاقتصاد ي وإعداد مقترحات بشأنها، كذلك مبادرة إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية والقوانين والتشريعات والرؤى التي تعزز الاقتصاد الرقمي. وأضاف العتيبي: كما تابعنا في اللجنة مستجدات التحضير للمنتدى الاقتصادي العربي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.



وتناقش لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع «لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب»، الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي.



كما تبحث اللجان جملة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وقضايا حقوق الإنسان، وعددا من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك تحضيرا لأعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي. ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.



ويؤكد البرلمان العربي على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.