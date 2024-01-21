



هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا سعادته بالعودة مجددا ليكون جزءا من الكرة الكويتية، من خلال تدريب السماوي، بعدما درب العربي لعام ونصف العام. وقال لـ «الأنباء»: «التحديات جزء من مهام المدرب، وبعد قبولي بمهمة تدريب السالمية، فإن مهمتي تتمثل بتجاوز تلك التحديات مع اللاعبين كفريق واحد متناسق ومتجانس، وأتوقع أن أقوم بمهمة جيدة مع لاعبي السالمية، وسيكون العنوان الرئيس لمهمتي العمل الشاق، لتحقيق الأهداف المرجوة، وأعتقد في النهاية اننا سنصل معا إلى نتائج جيدة ومرضية».



وذكر ميشا انه ليس ساحرا ليقوم بتغيير كل شيء دفعة واحدة، ولدينا أهداف عديدة سنسعى لتحقيقها وفق مراحل متتالية، ولعل أولاها تغيير النهج الذي يتسبب بتأخر الفريق بهدف في أغلب مبارياته بالدوري، مما يضع السماوي تحت الضغط، وهذا ما لا يجب أن يستمر، وكذلك تحقيق الفوز في مبارياتنا المقبلة بالدوري واحدة تلو الأخرى، والذهاب بعيدا في مسابقة كأس سمو الأمير، خاصة أن لدينا فريقا جيدا، ينتظره مستقبل واعد، ويملك الكثير من الجودة الفنية، وهذا أمر علينا أن نعول عليه كثيرا، ونستطيع من خلاله مقارعة أي فريق.



ولفت ميشا إلى أن السماوي قادر على المنافسة على لقب الكأس، فيما يصعب الظفر بالمركز الأول في الدوري الممتاز، لكون أندية الكويت والعربي والقادسية تعد الأوفر حظا للمنافسة على اللقب، نظرا للفارق الكبير في النقاط بين الرابع (النصر) وثلاثي المقدمة (11 نقطة).



وأبدى ميشا تفاؤله بمستقبل الكرة الكويتية، وقال: «هناك العديد من المواهب الشابة في عدة أندية، وبوجود 5 محترفين في الأندية، فإن المستوى العام سيشهد تطورا مطردا خلال الفترة المقبلة، وآمل مزيدا من التطور والتقدم للكرة الكويتية على مستوى الأندية والمنتخب الأول».