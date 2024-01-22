‏أسامة أبوالسعود



قام المحامي العام الأول رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المستشار بدر المسعد والوفد المرافق له الذي يضم كلا من رئيس قسم الاتفاقيات الدولية هاني السباعي، ويعقوب العجيل ـ باحث أول قانوني، بعقد اجتماع مشترك مع الأمانة العامة للأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لمتابعة عملية استعراض الكويت نحو تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك في مقر الأمم المتحدة في فيينا. ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة الوطنية على استكمال تقييم الكويت في تطبيق الاتفاقية على النحو المتقدم ووفق المعايير الدولية المعتبرة، حيث تم التأكيد على كل الخطوات الإجرائية ومن ضمنها الحرص على إنجاز جميع المراحل التي تضمن تقديم الكويت لتقريرها المتكامل وتذليل كل العقبات التي تواجه الآلية الخاصة بعملية التقييم سواء التقنية ضمن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الاستعراض، وآلية إعداد التقارير بمقتضى قرارات مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية، وتحديث قوائم الخبراء ونقاط الاتصال للكويت ومتابعة آخر مستجدات عملية الاستعراض في مرحلتها الأولى والتي تخضع لها كافة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها.