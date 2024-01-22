أقلعت أمس الطائرة الإغاثية الـ 42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية والبطانيات.



وأكد مدير القطاع الإداري في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج لـ «كونا» قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتسيير الجسر الجوي دعما للأشقاء في غزة.



ولفت المعراج إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة، مبينا ان المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكويتي الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة. وأشار إلى أن طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر المصري، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين لحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني.