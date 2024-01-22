القاهرة ـ هناء السيد



أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن عالمنا المعاصر لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما يشهده قطاع غزة، الذي تحول إلى منطقة منكوبة ومقبرة جماعية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مستنكرا أن العالم بات يتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بشكل يومي، وكأنهم مجرد أرقام فقط، دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المجازر، ولايزال المجتمع الدولي يكتفي بدور المتفرج على ما يحدث.



وقال «العسومي» في كلمته «لابد أن نقر ونعترف بأن ما حدث منذ السابع من أكتوبر الماضي، بكل ما يحمله من مآسي ومعاناة لشعبنا الفلسطيني، إلا أنه مثل نقطة تحول مهمة، في تغيير نظرة العالم تجاه هذا الكيان الغاشم، كما ساهم في فهم أعمق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى مقاطعة وحث كل شعوب العالم الحر على مقاطعة منتجات كل من يدعم القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على ضرورة أن تكون الدول العربية صفا وصوتا واحدا في مواجهة مخططات التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وقال «العسومي» في كلمته أيضا «في الوقت الذي ندين فيه مواقف الخزي والعار لكثير من الدول الغربية التي تدعم قتلة النساء والأطفال والشيوخ في دولة فلسطين، ومواقف حكومات هذه الدول التي تلطخت أيديها بدماء هؤلاء الأبرياء، فلابد أن نحيي ونقف إجلالا واحتراما لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية».



وفي هذا السياق، حيا رئيس البرلمان العربي جمهورية جنوب أفريقيا، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لمواقفها التاريخية والخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها، برفع دعوى ضد القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن قضيته العادلة، كما حيا مواقف الدول التي دعمت هذه الدعوى.



وأعلن العسومي خلال كلمته قرار البرلمان العربي منح معالي السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الوسام الدولي، وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذي يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها، مؤكدا أنها رسالة بسيطة للتعبير عن شكر وتقدير الشعب العربي، للمواقف النبيلة لجمهورية جنوب أفريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني.



وقال العسومي إن محاكمة هذا الكيان الغاصب والمحتل، أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة أولى، يجب أن تتبعها خطوات أخرى، مشيرا الى أن جلسات محكمة العدل الدولية، أوضحت أنه كيان هش لا يفهم إلا لغة السلاح، ومن السهل فضحه وتعريته أمام العالم أجمع.



وأعلن رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي منح رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها، مشيرا إلى أن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب أفريقيا وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.



جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي انطلقت برئاسته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وقال العسومي إن كثيرا من الدول الغربية تدعم قتلة النساء والأطفال في دولة فلسطين، ولكن هناك دولا ناصرت الحقوق الفلسطينية، معربا عن تقديره لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية ولم ترضخ للضغوط دفاعا عن قيمها.



وفي هذا الإطار، وجه التحية إلى جنوب أفريقيا قيادة حكومة وشعبا لمواقفها التاريخية والخطوة التاريخية غير المسبوقة في رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.