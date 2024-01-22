

دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة تولين البكري، عن سبب قلة تفاعلها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وغيابها عنهم منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة.



وقالت إنها أصيبت برد فعل عكسي بعد خسارتها حسابها السابق الذي كان يحوي ما يقارب المليون متابع، وباتت تخاف من أن تفقد حسابها الجديد لذلك ابتعدت عن التفاعل، وكتبت: «صرت خاف كون فعالة حتى ما يرجع يتهكر حسابي الجديد».



وتابعت: «الكوارث البشرية اللي عم تصير لترويج بعض من سخافات وتفاهات وقلة احترام صانعي المحتوى لعقولنا.. لكل هي الأسباب أنا أصبحت مقلة بالتفاعل».



وحرصت البكري على توجيه الشكر لكل من سأل عنها واطمأن على صحتها، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، معقبة: «أنتم بالقلب.. وفيكم بكبر».