

أعلن الاتحاد السنغالي أن المدير الفني للمنتخب اليو سيسيه خضع لفحوصات طبية وعلاج، مشيرا إلى «تعرض سيسيه لوعكة صحية عقب مواجهة الكاميرون الجمعة الماضي في الجولة الثانية، وقد خضع للعلاج من جانب الطاقم الطبي بأحد مستشفيات كوت ديفوار».



كما أوضح الاتحاد السنغالي، أن مهاجم المنتخب عبدالله سيما غادر المعسكر بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج لفترة طويلة للتعافي منها، وتابع: «بعد التنسيق مع نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي تم الاتفاق على أن يعود اللاعب إلى فريقه لاستكمال برنامجه العلاجي في الفخذ اليسرى».