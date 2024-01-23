كشفت الفنانة شيرين رضا عن إمكانية تكرار تجربتها مع الفنان عمرو دياب وتعاونها معه مجددا بالظهور في كليباته كموديل، حيث أوضحت، بحسب مجلة «لها»، أنها لا تمانع طالما أن الفكرة جديدة، وبها عوامل جذب لها، لافتة إلى أن الأمر ليس مقتصرا على الظهور مع عمرو فقط، لكنه ينطبق على جميع المطربين أيضا.



وكانت رضا قد ظهرت كموديل مع دياب في كليبات بعض أغانيه، الأولى بعنوان «عيني منك» عام 1987، والثانية «متخافيش» سنة 1990، والذي تم تصويره في شقة زواجهما، حسبما صرحت في لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، بتوقيع مصور فرنسي.



من ناحية أخرى، يعرض حاليا لشيرين رضا فيلم «مقسوم»، الذي تشارك في بطولته بجوار كل من: الفنانة ليلى علوي، وسما إبراهيم، وآخرين، وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، إذ تجسد رضا خلاله شخصية مطربة معتزلة.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول 3 أصدقاء كونوا فرقة موسيقية ويقومون خلالها بالغناء والعزف، ولكنهم يقررون الاعتزال ويبتعدون، ويجمعهم القدر مرة أخرى.