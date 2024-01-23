

قالت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، إنه بمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445هـ، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وبهذه المناسبة، يتقدم اتحاد مصارف الكويت بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك.