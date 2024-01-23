

في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ثلاثة فروع تابعة للمؤسسة، لاطلاع موظفي المؤسسة على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.

هذا، وقد حظي جناح البنك في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأفرع الثلاثة - في مناطق الشهداء وفهد الأحمد وسعد العبدالله بإقبال كبير، حيث توافد موظفو المؤسسة على جناح البنك وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف موظفي المؤسسة على عرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وهدية نقدية تصل حتى 2000 دينار كويتي وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقات مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.

وحرص فريق المبيعات المباشرة على توعية موظفي المؤسسة بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية بغرض تعريف عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم والعمليات والمنتجات المصرفية المتنوعة.