

وجّه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي رسالة تحذير الى لاعبي «أسود الأطلس» خلال المران الأخير للفريق استعدادا لمواجهة زامبيا، حيث حذر لاعبيه من التهور خلال المباراة المقبلة، مشددا على ضرورة توخي الحذر في المواجهة الحاسمة التي ستحسم تأهل الفريق متصدرا، شريطة التعادل أو الانتصار.

وبرر المدرب رسالته بأن 5 من لاعبي الفريق حصلوا على البطاقة الصفراء في أول مباراتين، ويتقدم القائمة حكيم زياش الذي يخشى الركراكي حصوله على إنذار آخر أمام زامبيا سيكلفه الغياب عن مباراة الدور التالي حال تأهل المغرب، يليه قائد الفريق رومان سايس، وأمين عدلي، وسليم أملاح، ومحمد الشيبي. ودفع ذلك الركراكي، إلى تبني خطة طوارئ، بإراحة 3 من هؤلاء أمام زامبيا، ولن يدفع بهم منذ بداية المباراة.