

أكد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري جاهزية «نسور قرطاج» للمواجهة الحاسمة أمام جنوب أفريقيا اليوم، مؤكدا أن المباراة مصيرية والفوز بها يتطلب جاهزية بدنية وذهنية وتكتيكية ورغبة كبرى في الانتصار. وأضاف أن التسرع ممنوع في مثل هذه المواجهات، مؤكدا أن لاعبي المنتخب لديهم الخبرة الكافية لتجاوز هذه الوضعية الصعبة.



أما عن التغييرات المحتملة في التشكيلة، لمح مدرب منتخب تونس إلى أن التشكيلة لن تشهد تغييرات عديدة، قائلا: سنحدث التغييرات اللازمة دون المس بتوازن المجموعة. وفي رده على تصريح مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس الذي قال إن تونس استسهلت ناميبيا في المباراة الأولى، أوضح أن هذا الكلام غير صحيح لكن المنتخب لم يكن جاهزا ذهنيا ومر بجانب الحدث.