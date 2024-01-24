

أعرب لاعب وسط منتخب غانا محمد قدوس، عن أسفه لتفريط فريقه في الفوز على موزمبيق في مباراتهما التي انتهت بالتعادل.



ودفع منتخب غانا ثمن تهاونه بعدما فرط في تقدمه 2-0 على نظيره الموزمبيقي ليتعادل معه 2-2 في اللحظات الأخيرة، ليودع منتخب «النجوم السوداء» البطولة من الدور الأول للبطولة التي توج بها أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، للنسخة الثانية على التوالي.



وأعرب قدوس، الذي اختير رجلا للمباراة، عن خيبة أمله خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء الذي جرى بملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان الإيفوارية، وقال: «أشعر بإحباط شديد. أردنا حقا هذا الفوز. لم يحدث ذلك. إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا». وأضاف: «أضعنا المباراة بسبب فقدان التركيز في اللحظة الأخيرة. كان هذا هو الحال بالفعل مع مصر».