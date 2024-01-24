بداح العنزي



أكد مدير البلدية م.سعود الدبوس وجود لجنة لتحديث البيانات الخاصة بالعقارات والأراضي بجزيرة فيلكا.



وقال م.الدبوس في كتاب الى المجلس البلدي ردا على كتاب مختار فيلكا بالوكالة عبدالوهاب النقي بشأن نزع ملكية العقارات بالجزيرة، نفيدكم بأنه سبق ان تمت دراسة الموضوع بقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالتنسيق مع قطاع المساحة للمضي قدما بالإجراءات لنزع ملكية العقارات الخاصة بجزيرة فيلكا بناء على القرارات والمراسلات وانتهى قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي نحو الطلب من قطاع المساحة لعمل حصر للأراضي بمساحتها والوثائق والبينات الخاصة بها وتم تشكيل فريق في 1/10/2023 لتحديث البيانات الخاصة بالعقارات والأراضي الواقعة في جزيرة فيلكا برئاسة مدير ادارة تحديد الملكية.



وعليه، بانتظار نتائج الفريق من حصر للأراضي ومساحتها والوثائق والبيانات الخاصة بها وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات وفق النظم المتبعة.