عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن استدعاء 258 مواطنا للتوزيعة الثانية عشرة لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله بالضاحية الرابعة قطعة 1 وعددها 258 قسيمة مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع.



وأضافت المصادر ان «السكنية» وزعت الدفعة الحادية عشرة من الضاحية الرابعة في هذا المشروع، وقد شملت 285 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004، وتم توزيع البطاقات يومي 18 و21 يناير 2024 وتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم 22 الجاري، كما تم الإعلان عن إجراء عملية القرعة اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.