

تأكيداً على إستراتيجيتها المتواصلة في التثقيف المهني لكل أفراد المجتمع، وتأكيدا منها على تلبية احتياجات أعضائها والمتخصصين، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برنامج «منهجية عمل مكتب التفتيش والتدقيق للجهات الحكومية»، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2024 بمبنى الجمعية الجديد في ميدان حولي.



وبهذه المناسبة، أشار عضو مجلس إدارة الجمعية فهد مطلق العازمي الى أن البرنامج يسعى لتقديم أهدافه من خلال عدة محاور، لافتا الى أن المحور الأول يتعلق باختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق بالجهات والإدارات الحكومية، مشيرا إلى أن المحور الثاني تتعلق بأهم المشكلات والصعوبات التي تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق ووسائل التغلب عليها.



وأضاف ان المحور الثالث يتمثل في نظم الرقابة الداخلية، وأهميتها في تفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية، مضيفا ان المحور الرابع يتعلق بتداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى وأثرها على أداء الجهاز التنفيذي بالإدارات والجهات الحكومية.



واستدرك بأن المحور الخامس من الدورة يتعلق بالتطرق لتطبيقات عملية من خلال ملاحظات للجهات الرقابية على أداء تلك المكاتب وكيفية الرد عليها والعمل على تلافيها.



وبين العازمي ان البرنامج يهدف إلى: تنمية قدرات ومهارات المشاركين والفنيين بمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بمهامهم الرقابية على أكمل وجه، التعرف على أهم المشكلات والصعوبات التي تواجههم وتفعيل الدور المنوط بمكاتب التفتيش والتدقيق.



وأوضح ان الجمعية تسعى لتقديم برامج ودورات تدريبية مهنية وورش عمل مجانية لأعضائها وفق معايير تراعي احتياجات السوق من جهة، وتطوير قدرات مدققي الحسابات في مختلف القطاعات من جهة أخرى.



وأشار إلى أن البرنامج يتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص، موضحا أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء، فقد أصدر وزير المالية قرارا يقضي بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وإنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين في كل الجهات الحكومية.