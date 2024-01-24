طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن أن إجمالي إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال خلال 11 شهرا الأولى من 2023 بلغ 348 مليون دينار، وذلك بارتفاع بلغ 49 مليون دينار مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2022.



وفي التفاصيل، أظهرت البيانات ان حجم الصرف على دعم المواد التموينية خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2023 بلغ نحو 119 مليون دينار من الإجمالي العام للمبالغ المصروفة على الدعم بشكل عام، فيما بلغ إجمالي حجم الصرف على دعم الحليب والمغذيات نحو 12 مليون دينار من إجمالي المبالغ المصروفة على دعم التموين، أما حجم الانفاق على دعم المواد الإنشائية فقد استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي مبلغ الدعم بواقع 207.2 ملايين دينار.



وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية وأعداد المستفيدين منها خلال الأشهر الـ11 من العام 2023، فقد بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بنهاية نوفمبر 2023 نحو 2.15 مليون مستفيد مقارنة بـ 2.141 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2023 أي بزيادة بلغت 18 ألف مستفيد. وسجلت معاملات المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 279.7 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف خلال أول 11 أشهر من 2023، فيما شهد عدد البطاقات التموينية ارتفاعا بنحو 854 بطاقة خلال أول 11 أشهر من 2023 إذ بلغ عددها بنهاية أكتوبر 2023 نحو 261197 بطاقة تموينية مقارنة بـ 262051 بطاقة في نهاية نوفمبر 2023.