تعرضت القواعد الأميركية في سورية والعراق لعدة هجمات في يوم واحد، ثلاثة منها طالت القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو في دير الزور.



وفيما بدا ردا على هذه الهجمات، شنت طائرات مجهولة ـ يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» أمس ـ عدة غارات جوية على مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية ـ العراقية.



وقالت شبكة «فرات بوست» المحلية، إن الغارات الجوية استهدفت مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» بالقرب من مستشفى عائشة في مدينة البوكمال.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان ميليشيا تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» الموالية لإيران عن استهداف قاعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حقل كونيكو شرقي دير الزور بعدة صواريخ، وذلك بعد هجومين سابقين تعرضت لهما القاعدة خلال يوم أمس الأول. وقالت الميليشيا العراقية في بيان لها أمس انها هاجمت بالصواريخ «قاعدة كونيكو المحتلة بسورية» ثلاث مرات يوم أمس الأول.



وفي العراق، أعلنت أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأميركية بالطيران المسير.