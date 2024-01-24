

يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد من قطر بنتيجة 33-26 (الشوط الأول 17-11) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا لكرة اليد للرجال بنسختها الحادية والعشرين (تصفيات كأس العالم كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025). وسيلتقي «الأزرق» مع البحرين الذي خسر من اليابان بنتيجة ١٧ - ٢٠ على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا في الـ 4 مساء على الصالة نفسها.



وكان «الأزرق» قد حسم صعوده إلى نهائيات كأس العالم رسميا بعد فوزه في دور المجموعات الرئيسي على العراق بنتيجة 32-20 وتعادله مع البحرين 28-28 وكوريا الجنوبية 27-27 ولم يكتب له التوفيق في مواجهة المنتخب القطري في المربع الذهبي، حيث كان جليا تأثير غياب اللاعبين المصابين محمد الهندال وسيف العدواني وحارس المرمى حسن صفر.



وتمكن منتخب قطر من التقدم على «أزرقنا» بعد الدقائق الأولى الصعبة على المنتخبين والتي كان فيها «الأزرق» قادرا على مجاراة «العنابي» ندا لند، حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 4-4. ولكن عامل الدكة ساهم بتقدم «العنابي» وإنهاء الشوط الأول لصالحه 17-11.



وفي الشوط الثاني حاول منتخبنا التعويض وعكس مجريات اللعب إلا أنه لم يتمكن من ذلك لقوة المنتخب القطري، الذي حافظ على تقدمه وفارق الأهداف لتنتهي المواجهة لصالحه 33-26.