

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي تنظيم حفل تكريم للاعبي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بعد تأهله الى نهائيات كأس العالم المقرر في يناير 2025 بكرواتيا والدنمارك والنرويج.

وأشار معرفي خلال بيان صحافي صادر من الهيئة العامة للرياضة، إلى أن هناك تنسيقا مع الهيئة لتحديد المكافآت المالية طبقا للقرار رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام القرار رقم 9 لسنة 2018 والخاص بلائحة تكريم الرياضيين، حيث سيحصل كل لاعب على مبلغ 5000 دينار بتأهله إلى كأس العالم إضافة إلى مكافأة أخرى حال تحقيق ميدالية بكأس آسيا بعدما تأهل للمربع الذهبي طبقا للائحة.

وقال معرفي: كل الدعم للاعبي اليد خلال خوض منافسات الدور قبل النهائي ولدينا الثقة الكاملة فيهم للتواجد على منصات التتويج وحصد ميدالية آسيوية تضاف إلى سجلات الرياضة الكويتية في المحافل الدولية.

وبين أن الاحتفالية ستضم الى جانب لاعبي المنتخب الوطني أبطالنا في الآسياد، حيث سيحصل أصحاب الميدالية الذهبية في الألعاب الفردية على 10 آلاف دينار، والميدالية الفضية 7 آلاف، والبرونزية 5 آلاف، ولاعبي اليد سيتم تكريمهم بتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية بمبلغ 2000 دينار لكل لاعب.