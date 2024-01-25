قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء كما يلي: يوجد تأخر شديد بإجراءات وزارة التربية المتعلقة بالصيانة اللازمة أو إعادة التأهيل للعديد من المباني التعليمية والتي مضى على إغلاق العديد منها أكثر من 13 عاما رغم إدراج العديد منها ضمن خطة المشاريع الإنشائية للوزارة، وذلك على سبيل المثال روضة زنوبيا وروضة أسامة بن زيد وروضة الخلود، فهذه المباني مغلقة منذ أعوام 2009، 2010، 2011 على الترتيب ولم تبدأ أي أعمال تنفيذية لها حتى تاريخه، حيث اقتصرت إجراءات الوزارة على طرح مناقصة لإعداد التصاميم، وذات الأمر فيما يخص كلا من روضة دمشق وروضة شجرة الدر والتي تعود سنة إغلاق كل منهما لعام 2012 ولم تتخذ بشأنهما أي إجراءات حتى تاريخه، وكذلك عدد من المدارس في منطقة الفحيحيل منها مدرسة الفرزدق المتوسطة بنين وثانوية لطيفة الفارس بنات وروضة الأمل والمعهد الديني وروضة الفتح، وغيرها من المباني التعليمية، مما شق على الأهالي تحويل أبنائهم الى مدارس المناطق المجاورة مما يؤثر ذلك على التحصيل العلمي للطلاب.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تأهيل المنشآت التعليمية المغلقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها بما يحقق الاستفادة المرجوة منها».