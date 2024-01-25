التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية ـ الاذربيجانية بمجلس الأمة برئاسة النائب محمد هايف وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف بحضور عضوي الوفد النائبين د.عادل الدمخي ود.فلاح الهاجري وسفير الكويت لدى اذربيجان عبدالله الموعد.



وقال النائب محمد هايف، في اتصال هاتفي مع «كونا»، إنه تم خلال اللقاء الاشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تتزامن هذه السنة مع مرور 30 عاما على بدء العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وأذربيجان وأهمية تطويرها إلى آفاق أرحب في كل المجالات لاسيما في مجال النفط والغاز والسياحة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة الخضراء والنقل.



وأضاف أن الوفد الكويتي أكد حرصه على انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين المقررة استضافتها في الكويت خلال العام الحالي لما تمثله من فرصة لتعزيز مختلف أوجه التعاون في مختلف المجالات بين البلدين إلى جانب عقد منتديات رجال الأعمال والمستثمرين.



وأوضح أن الاجتماع تناول أهمية العمل على الاعفاء المتبادل لمواطني البلدين من تأشيرات الدخول وتسهيلها تتويجا لهذه العلاقة المتميزة خاصة مع بلوغ عدد المواطنين الذين زاروا اذربيجان خلال العام الماضي نحو 30 ألف مواطن بحسب الإحصاءات الرسمية.



وحول الاوضاع الاقليمية في المنطقة، أفاد محمد هايف بأن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الاغاثية والانسانية العاجلة إلى القطاع والتخفيف من معاناة الفلسطينيين مع ضرورة حمل الاحتلال الاسرئيلي على احترام القرارات الأممية والالتزام بها.



كما التقى الوفد بنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية في المجلس الوطني الاذربيجاني سيفينج فتالييفا وعضو اللجنة رئيس حزب الاصلاحات الديموقراطية د.عاصم مولازاد، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الوفد قد التقى برئيسة المجلس الوطني في اذربيجان صاحبة غافاروفا، كما التقى الوفد بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النظيرة برئاسة النائب واحد احمدوف.