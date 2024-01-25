باهي أحمد



أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن أصناف السلع التموينية وأسعارها خلال 2024، أن الكويت تقدم للمستفيدين من منظومة المواد التموينية نحو 103 سلع غذائية مدعومة ومخفض سعرها، وذلك مقارنة بقائمة تتكون من 154 سلعة في نوفمبر الماضي.



ووفقا للبيانات فإن حليب ومغذيات الأطفال تستحوذ على نحو 47% من المواد التموينية بواقع 48 مادة، بينما يستحوذ الدجاج على 30% من المواد بواقع 31 صنفا، فيما تستحوذ الأسماك على 8 أصناف تضم الروبيان والهامور السالمون والزبيدي.



وكان وزير التجارة والصناعة السابق محمد العيبان قد أصدر قرارا في أوائل ديسمبر الماضي قضى من خلاله بإلغاء 42 سلعة مخفض سعرها من التموين.



ووفقا للبيانات الجديدة، فإن 85% من المواد التموينية المتاحة حاليا مدعومة بواقع 86 صنفا، بينما تستحوذ المواد المخفض سعرها على 15% من إجمالي المواد التموينية بواقع 17 صنفا، وتبدأ أسعار المواد المتوافرة في التموين من 90 فلسا، حتى 5.25 دنانير.



وتتضمن قائمة المواد المدعومة، الأرز بسعر 120 فلسا للكيلو والسكر بسعر 90 فلسا والزيت النباتي بـ 1.05 دينار للعلبة والعدس بـ 270 فلسا للكيلو ومسحوق الحليب بـ 1.05 دينار للكيلو، ونوعين لمعجون الطماطم بـ 270 فلسا للربطة، 48 صنفا من الحليب ومغذيات الأطفال بأسعار تبدأ من 305 فلوس حتى 2.81 دينار، و31 نوعا من الدجاج بأسعار تبدأ من 505 فلوس حتى 630 فلسا للكيلو.



وتتضمن قائمة المواد التموينية المخفض 9 أنواع من الحليب بأحجام مختلفة تبدأ بأسعار 85 فلسا حتى 300 فلس، كما تتضمن 3 أنواع من الروبيان بأسعار تبدأ من 1.75 دينار حتى 4 دنانير، إلى جانب نوع هامور بـ 2.965 دينار للكيلو.



وتحتوي السلع المخفضة على نوعين من أسماك الزبيدي بسعر 4.985 دنانير للكيلو، إلى جانب نوعين من شرائح سمك السالمون بـ 4.375 دنانير و5.25 دنانير.



يذكر أن آخر بيانات نوفمبر الماضي كانت قد أظهرت أن قائمة المواد التموينية المدعومة والمخفضة ارتفعت لتبلغ 154 سلعة، مقارنة بـ 137 سلعة كانت مدرجة على قوائم وزارة التجارة والصناعة خلال شهر يوليو الماضي، وأن عدد المواد الغذائية المدعومة ارتفع إلى نحو 94 سلعة مقارنة بـ 75 سلعة، وذلك بزيادة نسبتها 25%، بما عدده 19 سلعة إضافية، لتستحوذ السلع المدعومة على 61% من السلع التموينية، فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة.