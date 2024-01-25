عبدالله الراكان



أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن الوقت حان للعمل على رقمنة السجلات الإحصائية في الإدارة المركزية للإحصاء بشكل عاجل لما فيها من خطورة في وضعها



الحالي. وأوضح معرفي، خلال زيارة تفقدية لمبنى الإدارة المركزية للإحصاء، ان الضرورة باتت ملحة لأن تصبح سجلات الدولة لدى الإدارة «رقمية» بشكل كامل، نظرا لعدم وجود مواصفات السلامة المطلوبة لحماية هذه البيانات التي تعتبر الأكثر أهمية، وان البداية ستكون عبر الإدارة المركزية للإحصاء.



كما أشار الوزير معرفي إلى ان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار بالمورد البشري، وأبدى انزعاجه الشديد مما رآه من بيئة عمل لا ترتقي بمستوى الدولة، خصوصا أن هذه الإحصاءات تبني مؤشر قياس واضحا لسنوات قادمة.