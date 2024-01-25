صاحب السمو استقبل عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وحمّله تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم رأس الخيمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي نقل إلى سموه تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد حمّله صاحب السمو الأمير تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سائلا المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. هذا، وقد صدر أمس الأربعاء أمر أميري بتعيين سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترة غياب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن البلاد، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد. كما صدر مرسوم أميري يقضي بتولي الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن سمو الأمير.