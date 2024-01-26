دعا مدير عام «النجاة الخيرية» محمد الأنصاري أهل الكويت المحسنين والتجار وأصحاب الشركات إلى دعم حملة «قرى الخيرين» التي تنطلق اليوم الجمعة. وقال الأنصاري: نسعى من خلال الحملة إلى بناء 10 قرى في اليمن، تضم القرية الواحدة 30 منزلا ويتكون المنزل الواحد من غرفتين وحمام ومطبخ وحوش، بالإضافة إلى التأثيث وتزويدها بالطاقة الشمسية وسبل العيش، حيث تبلغ تكلفة المنزل 3300 دينار. وأضاف: تضم القرية مدرسة لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، ومستوصف لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج للمرضى، والتطعيمات، والتوعية والتثقيف الصحي، ومسجد لأداء الصلوات وتحفيظ القرآن الكريم، وبئر ماء لتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.