قدم النائب حمد العليان اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



يعد التعليم استثمارا وطنيا خالصا تسعى اليه الدولة والمجتمع، ورؤية مستقبلية مطلوبة لصنع قادة الغد وتأهيلهم لإصلاح المنظومة التعليميــــة وتطويرها ورفع مستوى الكفاءة العلمية للمواطن الكويتي الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن والمساهم الابرز والاهم في تنمية البلاد واعمارها وتحقيق طموحات شعبها.



واستنادا الى ما نص عليه دستور دولة الكويت في المادة (13) من أن: «التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه» وما نصت عليه المادة (14) من انه: «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي» واستنادا ايضا الى ما نص عليه الدستور في المادة (7) من أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».



لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1 - سماح وزارة التعليم العالي لطلبة الماجستير المبتعثين من قبلها في الخارج باستكمال دراستهم للحصول على درجة الدكتوراه وذلك وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة.



2 - عدم اقتصار ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراه على خريجي البعثات الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل خريجي جامعة الكويت وطلبة البعثات الداخلية، وذلك وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة.