وجه النائب شعيب شعبان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني جاء كما يلي:



فيما يخص اللجنة المشكلة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في شأن فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تشكيل اللجنة، وما الجدوى المتوقعة والفائدة المرجوة من فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب؟



2 ـ كشف بعدد أعضاء اللجنة وتخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية والمزايا والمكافأة التي يتقاضونها مقابل حضورهم اجتماعات اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وصورة ضوئية عن محاضر اجتماعات اللجنة المشار إليها في البند السابق.



3 ـ ما أسباب عدم وجود عدد كاف من ممثلي قطاع التدريب كأعضاء للجنة؟