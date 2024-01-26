وجه النائب محمد الرقيب سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد الطلبات الإسكانية القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 ـ عدد المشمولين بأولوية الإعاقة من إجمالي الطلبات الإسكانية ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3 ـ عدد طلبات الأرامل ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4 ـ عدد الطلبات الملغاة ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



5 ـ عدد طلبات الجنسية والتنازل والشهداء ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



6 ـ هل يوجد موعد محدد لفتح التخصيص على المشاريع التالية جنوب القيروان والصليبية وتيماء؟



7 ـ هل يوجد موعد محدد لفتح التخصيص على المشاريع التالية مشروع من باع بيته وشقة شرق مدينة صباح الأحمد؟



8 ـ كم عدد المتقدمين من باع بيته حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟