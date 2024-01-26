

هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي أن فريقه جاهز فنيا وبدنيا لمواجهة الشباب غدا، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير.



وقد تحضر الفحيحيل جيدا خلال فترة التوقف الأخيرة، ولعب مباراتين وديتين مع الساحل، اطمأن خلالها المدرب السوري فراس الخطيب على جاهزية «الأشاوس».



وذكر العنزي أن مواجهة أغلى الكؤوس صعبة على الفريقين، خاصة أن الشباب استعد جيدا خلال الفترة الماضية، معززا صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين. وقال لـ «الأنباء»: «نأمل تحقيق نتيجة إيجابية، والذهاب بعيدا في البطولة التي تحظى باهتمام كبير لدى الأسرة الكروية، وسنفتقد جهود أحمد الرياحي، وعبدالرحمن الحنشي للإصابة، ولكن بذات الوقت لدينا العدد الكافي من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز».