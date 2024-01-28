

يقود المدرب وليد الركراكي منتخب بلاده المغرب في مباراته ضد جنوب أفريقيا بعد غد في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما ألغت لجنة الاستئناف عقوبة إيقافه لـ 4 مباريات بينها اثنتان موقوفتا التنفيذ.



وأوضح المصدر انه تم إبلاغ القرار إلى الاتحاد المغربي الذي كان استأنف عقوبة إيقاف مدربه وتغريمه 5 آلاف دولار من قبل لجنة الانضباط على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراته ضد الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث وجه قائد الأخيرة شانسيل مبيمبا، حركة غير رياضية الى الركراكي بداعي ان الأخير تصرف معه بطريقة عنصرية، ما أثار غضب لاعبي المغرب، لاسيما يوسف النصيري، وانتقلت الاشتباكات إلى غرف خلع الملابس وفي الممرات المؤدية إليها.