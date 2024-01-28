

أصدر التآلف الإسلامي الوطني بياناً جاء كالتالي:



قال تعالى (اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).



أعلنت وزارة الداخلية الخميس 25/1 عن ضبط خلية إرهابية تُخطط لاستهداف دور العبادة في الكويت. وإننا إذ نسجل شكرنا للأجهزة الأمنية، ونؤكد على ما يلي:



تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه العالم بدور الكويت المبدئي حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في فلسطين المحتلة من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، ما أزعج قوى الاستكبار العالمي ودفعها إلى بث الفتن وتحريك الجماعات المتطرفة في الكويت، والحادثة تكشف عن مخطط أوسع للمشروع الصهيوني الشيطاني الأشمل.



إننا ندعو الحكومة والجهات الرسمية لاتخاذ خطوات حازمة بشأن تعزيز قيم الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية عبر مختلف الوسائل خاصة في المناهج الدراسية.



وإننا في هذا الصدد نستذكر موقف الشعب الكويتي قبل عدة سنوات بعد التفجير الآثم للمصلين الصائمين في جامع الإمام الصادق عليه السلام، وكيف أنه أفشل مخطط الإرهابيين وزاد في الوحدة والانسجام الشعبي، وبإذن الله هذه المؤامرة لن تزيدنا كشعب إلا إصرارا على وحدتنا وتلاحمنا والتنسيق فيما بيننا متمسكين بقضايا الأمة المحقة.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.