أصدر تجمع العدالة والسلام بياناً جاء كمايلي:



بسم الله الرحمن الرحيم



تابعنا وباهتمام بالغ البيان الصادر من وزارة الداخلية وبيان النيابة العامة والذي تم الإعلان فيه عن القبض على خلية إرهابية خططت لتفجير عدد من المساجد والحسينيات الشيعية وكذلك بعض المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية، وفي هذا الصدد نشكر اجهزة وزارة الداخلية على يقظتها واهتمامها وقدرتها التي آلت على منع وقوع الجريمة وإنقاذ حياة الكثير من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.



وإننا في تجمع العدالة والسلام مازلنا نستذكر احداث تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام والذي سعى فيه الإرهابيون الى زعزعة امن الوطن وإثارة الفتنة الطائفية، فها هم اليوم يسعون مرة اخرى لكسر التلاحم والوحدة الوطنية بأعمال القتل والدمار والتفجير.



وإننا إذ نشيد بيقظة الاجهزة الامنية إلا اننا نطالب الحكومة بتكريس جهودها لنشر ثقافة الوحدة الوطنية والمساواة والاعتدال الديني ونبذ الثقافة التكفيرية، وبأن تكون اكثر حذرا ومتابعة للخلايا التكفيرية الارهابية النائمة التي تنشط بين فترة وأخرى لتثير الفتن الطائفية وتزعزع الأمن في هذا البلد، ونطالبها بملاحقة كل من يدعمهم ويقف وراءهم ومن تسول له نفسه الإضرار بوحدة الكويت وسلامتها.



فلتبق الكويت ساحة أمن وأمان لكل من يعيش على ترابها الطاهر ليجسدوا فيها اروع وأبهى صور التلاحم والتآلف والوحدة الوطنية.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.