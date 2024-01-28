أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش من أداء أمانة الدفاع عن البلاد على أكمل وجه. وقال سموه - خلال زيارة تفقدية لمقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش شمال البلاد - إن «الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير)، وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرض

الطيبة».

وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش: «إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد». واستمع سمو الشيخ د.محمد الصباح خلال الزيارة، التي رافقه فيها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنوطة بها، كما اطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.

هذا، وزار سمو الشيخ د. محمد الصباح منفذ العبدلي، حيث أكد أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم، مشددا سموه على حرص الحكومة على تعزيز إمكانيات «الداخلية» لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.

وفيما يلي التفاصيل :

سموه نقل تحيات صاحب السمو لجميع منتسبي الجيش والداخلية واستمع إلى إيجاز عن واجبات القوة والمهام المختلفة المنوطة بها

رئيس الوزراء تفقّد قوة واجب مبارك ومنفذ العبدلي: توفير كل ما يلزم لتمكين الجيش و«الداخلية» من أداء واجبهم على أكمل وجه

قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد.



ورافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف. واستمع سموه إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المنوطة بها، واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع منتسبي الجيش الكويتي.



وقال سموه إن «الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير) وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم».



وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي: إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد، مؤكدا سموه استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه.



من جانب آخر، قام سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى منفذ العبدلي.



رافق سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



واستمع سموه إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وآلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي وزارة الداخلية.



وأكد سموه أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام ربهم وأميرهم وشعبهم من خلال «قسم الفخر والشرف (الله، الوطن، الأمير)، وهو القسم الذي نتخذه جميعا منهاجا لنا»، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه.



..وهنّأ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وحاكم عام أستراليا بالعيد الوطني



بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.



كما بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.