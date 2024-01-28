

شوّق الفنان السوري باسم ياخور جمهوره للشخصية التي سيؤديها في المسلسل المنتظر «The Board»، والمقرر عرضه في الأول من فبراير المقبل، عبر منصة «أمازون برايم»، ونشر عبر حسابه في «إنستغرام» فيديو يعرض بعض ملامح شخصيته، إذ كشف أنه سيلعب دور رجل الأعمال الناجح «رابح فرنجي».



وأشار ياخور، حسب موقع «فوشيا»، إلى أن اسمه يرتبط بشخصيته، إذ يمكن سماعه يقول «أنا رابح فرنجي وماخد من اسمي نصيب، لما أدخل بقصة بكون قدامي خيار واحد بس وهو إني أربح».



ويروي المسلسل قصة حياة رجال أعمال ضمن إطار من الغموض، حيث كتب مخرج العمل هوزان عكو في وصفه: «الأشياء اللي منسمع فيها، وما منعرفها، هي غالبا الأشياء اللي بتتحكم بمصيرنا، هذا هو البورد».



ورغم قلة المعلومات حول قصة العمل، إلا أن الكثيرين رأوا أنه سيكون بمنزلة النسخة المعربة من المسلسل الأميركي الذي يحمل ذات الاسم، لاسيما أن الأخير يدور حول الصراع الدائر بين أبناء البطريرك «لوغان»، ليصبح كل منهم خليفة لإمبراطورية الترفيه العالمية الخاصة بوالدهم.